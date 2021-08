Deegaan laga mamnuucay haasaawaha ragga iyo dumarka ee habeenkii

Saacad ka hor

Muxuu sharcigu sheegayaa?

Guddoomiyaha dowladda hoose ee Rano, ayaa adkeeyay in sharcigaan uu yahay lagama maarmaan sababta loo soo saarayna ay tahay in la xaqiijiyo waxbarashada wanaagsan ee dhalinyarada iyo haweenka la soo furay ama laga dhintay ee wakhtigaan.

Wuxuu sheegay in wixii hadda ka dambeeya waalidiinta iyo qaybaha kale ee bulshada la farayo inay hubiyaan in wadahadalka haasaawaha ah loo qabto qaab ku salaysan diin iyo dhaqan. Isaga oo guddoomiyuhu sheegaya cidda ay tahay inay amarkaan ka shaqeeyso ayuu yiri:"Waxaan faraynay madaxda, imaamyada iyo hay'adaha kale inay feejignaadaan oo ay ka fikiraan horumarka ka socda dalkeenna. Saraakiisha Hisba iyo booliiska iyo taliyayaasha ayaa xaqiijin doona in amarkaan la raaco."Wuxuu intaasi ku daray in saraakiisha ciidamadu ay sameyn doonaan rondo habeenkii si loo hubiyo in dadka deegaanku ay hoggaamsameen amarka la soo saaray.