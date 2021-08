Maraykanka oo sheegay in 'qarax kale' ka dhici karo maanta Kabul

Ciidamada Daalibaan ayaa hadda xiray dhammaan waddooyinka aada garoonka diyaaradaha ee Kabul, iyadoo kaliya loo oggol yahay in ay maraan baabuurta haysta ogolaanshaha.Mareykanka ayaa sii wada weli daadgureynta dadka ku sugan Afghanistan, balse ciidammadii ugu dambeeyay ee UK, diblomaasiyiin iyo saraakiil ayaa hadda ka baxay Kabul.

Mareykanka ayaa aargudasho ahaan wuxuu isna gelinkii danbe ee Jimcihii duqeyn xagga cirka ah ka fuliyay bariga Afghanistan, isagoo sheegay inay dileen labo xubnood oo sar sare oo ka tirsan kooxdaas. Ma cadda raggaas in ay si toos ah ugu lug lahaayeen qorsheynta weerarka garoonka diyaaradaha ee Kabul.

Bayaan uu madaxweyne Biden soo saaray Sabtidii, ayuu ku sheegay in howlgalkaas uusan ahayn kii ugu danbeeyay, ayna sii wadi doonaan ugaadhsiga qof kasta oo ku lug leh weerarkaas foosha xun, ciqaabtoodana ay mari doonaan.

Taalibaan ayaa cambaareysay duqeynta cirka, iyagoo sheegay in Mareykanka ay ahayd inuu marka hore la tashado, afhayeen ka tirsan kooxda ayaa sidaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters.

Isku soo wada duuboo, in ka badan 110,000 oo qof - oo isugu jira muwaadiniinta reer Afgaanistaan iyo ajaanib - ayaa laga daadgureeyay garoonka diyaaradaha ee Kabul tan iyo markii duulimaadka la bilaabay laba toddobaad ka hor.

Faransiisku wuxuu sheegay inay bixiyeen in ka badan 2,800 tan iyo 17kii Ogoosto, halka Jarmalku sheegay inay qaadeen ilaa 4,000 oo reer Afgaanistaan ah.

Madaxa ciidamada qalabka sida ee UK, General Sir Nick Carter, ayaa sheegay in ay tahay wax laga naxo in aysan awoodin in ay badbaadiyaan qof walba.