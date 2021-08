Afghanistan: Taliban xaggee ayay ka heshaa hubka casriga ah ee haysato?

Diyaaradda oo afar af leh ka sii kacaysay barta diyaaraduhu ka haadaan ee garoonkaas, oo ahayd hab dhoollatus ah, waxa ay dunida u dirtay farriin ah: in Taalibaan aanay keliya ahayn koox askar ah oo sita qoryaha darandooriga u dhaca ee Kalashnikov oo saaran baabuur kuwa xamuulka ah.

Qaar ka mid ah baraha bulshada ayaa sheegay in tani ay Taalibaan ka dhigtay kooxda kaliya ee xagjirka ah ee leh ciidan cirka

Imisa diyaarado dagaal ayay haysataa Taliban?

Waxay la macno tahay in qaar ka mid ah diyaaradahan ama dalka laga saaray ama loo wareejiyay saldhigyada kale ee hawada.

Laakiin sidoo kale waxaa jira soo jeedin ah in diyaaradaha qaar laga soo saaray Afghanistan ka hor inta aysan ku dhicin gacanta dagaalyahannada fallaagada ah. Falanqaynta sawirrada dayax-gacmeedka ee laga qaaday 16-kii Ogosto garoonka diyaaradaha Termez ee Uzbekistan ayaa muujinaya in ka badan labaatan diyaaradood oo helicopter ah, oo ay ku jiraan MI-17, MI-25, Black Hawks iyo sidoo kale dhowr A-29 light-attack iyo C-208, sida uu sheegtay Delhi- khabiir ku takhasusay duulista hawada oo aan rabin in la magacaabo.