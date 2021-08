Weyneysashada faruuryaha iyo gabdhaha Soomaalida: Ma quruxu mise qarash, khatar iyo qurux beel?

Waa maxay khatarta ay leedahay?

Waxaana ay raacisay in 'halkii ay qurux raadinaysay ay foolxumo isu horseedday'Qaar ka mid ah khubarada hormuudka ka ah warshadaha bilicsanaanta ayaa hadda ku baaqay in xeerar adag laga sameeyo dawooyinka maqaarka.Tusaale ahaamn Dawladda gobolka Welsh ee daka UK waxay sheegtay in muhiim tahay in mustaqbalka laga tashada in ruqsad la siiyo dadka ku shaqeeya hawlahaas.