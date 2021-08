Mareykanka oo baaraya rayadkii ku dhintay weerarkii ka dhacay Kabul

Saacad ka hor

Wasaaradda arimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay inuusan muran ka jirin in dad rayad ah ku dhinteen weerarkii ay ku qaadeen qof looga shakisan yahay inuu is qarxin rabay.

"Waxay ahayd qalad, waa weerar wuxuushnimo ah, wuxuuna salka ku hayay xog qaldan oo la bixiyay," ayuu yiri Ramin Yousufi oo ka mid ah ehelada dhibbanayaasha.Wuxuu intaas ku daray, isagoo ilmeynaya: "Maxay u dileen qoyskeenna? Carruurteenna? Aad bay u gubteen ma aqoonsan karno jirkooda iyo wajiyadooduba."Qof kale oo ay qaraabo yihiin, Emal Ahmadi, ayaa BBC-da u sheegay in gabadhiisa oo labo jir ahayd lagu dilay weerarka.

Mr Axmadi, ayaa sheegay in isaga iyo qoyska intiisa kaleba ay codsadeen in loo daadgureeyo Mareykanka, ayna sugayeen wicitaan loogu sheegayo inay aadaan garoonka diyaaradaha.

Xoghayaha warfaafinta ee wasaaradda arimaha dibadda Mareykanka, John Kirby, ayaa sheegay in Mareykanku uusan ka hadli kareyn wararkaas."Ha qaldamin, ma jiro ciidan halkaa jooga oo si adag uga shaqeeya si looga fogaado waxyeelo soo gaarta dadka rayidka ah marka loo eego milatariga Mareykanka, qofna ma doonayo in la dhibaateeyo qof aan waxba galabsan," ayuu yiri.

"Waxaan u qaadannaa si aad iyo aad u culus markaan ogaano inaan sabab u noqonay in nolosha dad aan waxba galabsan lagu waayo hawlgalkeenna, si hufan ayaan uga hadlaynaa."Kadib, isaga oo difaacaya sirdoonka ayuu sheegay, in ay xaqiiqo tahay in hanjabaadyo ku aaddan weerar ka dhan ah garoonka diyaaradaha ee Kabul ay uga yimaadeen urur goboleedka Islaamiga ah ee IS-K ee Afghanistan.