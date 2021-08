Min Muqdisho illaa Kabul, muxuu Maraykanka ugu jabaa dagaal kasta?

Ka -bixitaankii Maraykanka ee Afgaanistaan ka dib, waxaa la isku dayayaa in la helo jawaabta su'aasha ah sababta dalkani isugu yaqaan inuu yahay waddanka ugu awoodda badan adduunka, oo leh ciidanka ugu casrisan, tiknoolajiyadda ugu horumarsan iyo ciidanka cirka ee ugu horumarsan, iyo in aanu ka adkaan karin Taalibaan.

Qaar ka mid dadka la dhacsan siyaasadda debedda ee Maraykanka nayaa ku dooda in Ameerika ay guulo badan ka soo hoysay Afghanistan iyo Ciraaq.

Laakiin waxaa jira is -afgarad ka dhex jira Mareykanka oo ah in Mareykanku ku guuldarreystay inuu xididada u siibo argagixisada Afghanistan, Syria, Iraq iyo Yemen.

Carter Malkasian wuxuu sanado badan ku qaatay Afgaanistaan isagoo u shaqeynayay maamulka Mareykanka, waxa uu qoray buug ku salaysan khibraddiiisa oo u bixiyey 'The American War in Afghanistan - A History', oo la daabacay 1dii Luulyo

Maxay dagaal kasta u jabaan?

Buuggani, wuxuu ka iftiiminayaa dhinac xiiso leh. Waxay sheegaan in dagaalladii dhacay 1945 ka hor ay ahaayeen kuwo dhex maray waddamo, Ameerika had iyo jeer way ku guuleysataa dagaalladaas.