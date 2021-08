Arrinta Coldoon: Wasiir iyo Sheekh isaga jawaabay munaasabad ka dhacday Hargeysa

Saacad ka hor

Dadka dhaliila ayaa ku eedeeya in uu badanaa soo bandhigo "dhaliilo iyo eedaymo aan caddayn ku filan lahayn", badanaana uu ka hadlo "wax aan khusayn."

Coldoon ayaa dhowaan barihiisa bulshada ku baahiya dad uu sheegay "in ay dhaqan xumo ku faafinayaan gudaha Somaliland".

Shiikh Cabdirisaq Jiir ayaa ka codsaday madaxweyne Muuse Biixi in la cafiyo Cabdimaalik. "Waxaan ka codsanayanaa madaxweynaha Ilaahay dartii, in uu sii daayo ninkaa Ina Coldoon ah, diin buu qabsadaye," Ayuu madal ka yidhi Shiikha.

Sheekha ayaa soo hadal qaara sababta dhowr goor culimada loogu eedeeyay in aysan ka hadlin arrinta Coldoon.

"Annaga oo ku hadlayna afkii culimada, in aad ina coldoon iyo wixii diinta loo xidhay, noo sii daysid ayaanu kaa codsanaynaa. Waa nala maagaye, oo maxaad uga hadli weydeen ayaa nalagu qabsadaye," ayuu sii raaciyey hadalkiisa Shiikh Cabdirisaaq Jiir.

Isla madashaas waxaa joogay Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland, Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed, oo isna dhankiisa ka jawaabay codsiga sheekh Cabdirisaaq jiir, wuxuuna sheegay in diinta ilaalinteeda uu madaxweynuhu u dhaartay, kiiskaasina uu maxkamad ku jiro.

"Madaxweynaha wuu balan qaaday in uu diinta Ilaahay ilaalinayo, laakiin qofka hadii uu qaldamo yaan la xidhin dee meelna kuma taalo", ayuu yiri.

Dhanka kale Wasiir Khaliil ayaa sheegay in aan diinta loogu soo gabbanin. "Haddi aynu nahay culimo iyo dawlad, illeen dad walaalo ah aynu nahaye, in wixii xun dalkeenna aynu ka qabanno iskuma khilaafsanin, laakiin wixii ujeeddo kale leh ee siyaasad leh, waxaannu leennahay la is khiyaamayn maayo."