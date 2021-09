Sidee ayuu ku biloowday xiriirka Grand P iyo Eudoxie Yao

37 Daqiiqadood ka hor

Eudoxie ayaa barteeda Facebook ku qortay "....Waxaan rabay inaan idin sheego in xiiriirkii aniga iyo Grand P don uu dhammaaday sidaa darteedna aan horay u socon doono.

Waa kuwee Eudoxie Yao iyo Grand P

Sidee ayuu ku bilowday xiriirlkooda?

Ka dibna waxay sheegtay in iyada iyo faannaanka reer Guinea ay si wada jir ah u qabanayaa ruwaayad faneed. Xita markaasi waxay qoraalkeeda ku shaagtay inuu ninkeeda yahay inkastoo uusan noqon ilaa bishii Ogosto ee sannadkii 2020-kii oo ahayd markii ay shaaciyeen meherkooda.

Qoraalkaasi xitaa waxay ku sheegtay in waalidiinteeda aysan ku raacsanayn guurka iyada iyo Grand P. Waxay sheegtay in taageerayaasheeda ay weydiyeen sababta u afka uga dhunkanayo balse ay ugu jawaabtay in uu jacayl ka dhaxeeyo.