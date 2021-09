Dhalmada caadiga ah: Lix 'been' oo aflaanta Hollywood-ka ay ka faafiyaan dhalmada

18 Daqiiqadood ka hor

Filinka Knocked Up ee 2007, Katherine Heigl, waa mid ka mid ah aflaanta Hollywood-ka ee ay ku jiraan qeybo dhalmada ah oo in badan ka duwan tan dhabta ah

Sida laga soo xigtay buugga This is Going to Hurt, kaas oo dhaqtarka Britain u dhashay ee Adam Key uu si faahfaahsan ugu qeexayo waxa ka dhaca qolka dhalmada - iyo falanqeyn ay sameeyeen saddex khubarro ah - waxaanu soo bandhigeynaa saddex aragtiyo oo ay buunbuuniyaan Hollywood-ka.