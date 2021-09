Sharciyan dowladdu dhul hanti Qaran ah ma iibin kartaa mise kireyn kartaa?

15 Daqiiqadood ka hor

Sharciyan dhulka dowladdu ma bixin kartaa mise iibin kartaa?

Wasiirkii hore ee howlaha guud Eng Saadiq ayaa sheegaya in dowladdu ay iibin karto wixii dhul dowladeed ah loona arko dan qaran oo waliba ay ka iibin karto shirkad ama shaqsi, hase yeeshee wuxuu leeyahay intaas oo dhan waa in dowladdu u martaa wadada sharciga ah .

Marka ay guddigaasi tusaale ahaan qabtaan howl ah iibinta dhul qaran dakhliga ka so baxa maareyntiiisa ayaa iyana muhiim ah kaas oo ay tahay in aanu ku dhicin gacan gaar sida uu sheegayo wasiirkii hore ee howlaha guud Eng Saadiq Cabdullaahi Cabdi. " Marka dakhliga ka soo dhulkaas iibkiisa waa inuu ku xaroodaa qasanadda dowladda oo aanu ku dhicin gacan wasaarad gaar ah iyo shaqsi gaar ah".

Ma jiraan xeerar guud oo Soomaaliya arrimaha dhulka uga yaalla?

Eng Saadiq Cabdullaahi Cabdi oo ka tirsanaa xukuumadii raysal wasarae Xasan Cali khayre, ayaa sheegay in xiligii uu wasiirka ahaa ay jireen laba sharci oo la xiriira arrimahaan dhulka iyo hantida dadweynaha kuwaas oo la marsiiyay baarlamaanka hase yeeshee aan wali ku so bixin faafinta dowladda. Sidoo kale wuxuu sheegay in xiligii uu ka tirsanaa xukuumadda u jiray guddi isagu guddoomiye u ahaa oo u xilsaarnaa dabagalka iyo soo celinta hantida ma guuratada ah ee gudaha iyo dibadda ayna diyaariyeen sharciyo arrimahaasi la xiriiray kuwaas oo qaarkood Golaha wasirada loo gudbiyay kuwa kalana ay baarlamanaku ansixiyeen hase yeeshee wali sugaya ansixinta madaxweynaha iyo in lagu soo saaro faaafinta rasmiga ah ee dowladda. Mar wasiirkii hore ee howlaha guud uu si kooban u sheegayay sharciyadaan wuxuu yiri: