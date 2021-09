Sarkaal Mareykan ah oo Taliban ku tilmaamay koox arxan daran

38 Daqiiqadood ka hor

Janaraalka ugu sarreeya Mareykanka ayaa kooxda Taalibaan ku tilmaamay inay yihiin "koox arxan daran" isagoo sheegay inaysan kala caddeyn inay is beddeli doonaan iyo in kale.Janaraal Mark Milley, ayaa yiri, si kastaba ha ahaatee, "waa suurtogal" in Mareykanka uu mintidiinta islaamiyiinta ah kala kaashado hawlgallada mustaqbalka ee lagula dagaallamayo argagixisada.