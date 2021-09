Haweenka anigoo kale ah Taalibaanku ma arki karaan

Saaloonada magaalada hareeraheeda ayaa sidoo kale la xiray iyadoo meheradaha qaarkood ay wacad ku mareen in ay si buuxda ugu soo laaban doonaan adeeggooda, balse dhowr dumar ah ayaa ka walwalsan mustaqbalka goobaha la isku qurxiyo. Afsoon (ma ahan magaceeda dhabta ah), oo ah xirfadley dhanka farshaxanka ah ayaa waxay sharraxaysaa muhiimadda ay haweenka Afgaanistaan u leeyihiin goobaha la isku qurxiyo.

"Ha soo galin shaqada maanta,". "Waan xirnay, way dhammaatay."

Iyadoo fadhida sariirta, Afsoon ayaa hubisay mobilekeeda way furtay waxayna hoos u raacday taleefankeeda waxayna ku aragtay farriimo badan oo kaga yimid asxaabteeda iyo qoyskeeda, ka dibna waxay baraha bulshada ku aragtay boqolaal farriimo oo dhex yaacaya oo la xiriira arrintan aad ayay u naxday oo cabsi iyo xanuun ayaa isugu darsamay.

"Way dhammaatay," bay ku celcelisay. Waxaa la joogaa waqtigii la is qarin lahaa.

Labaatankii sano ee ka dambeeyay duulaankii uu horkacayay Mareykanka ee lagu riday Taalibaan 2001-dii, in ka badan 200 oo goobaha la isku quruxiyo ah ayaa laga furay Kabul oo keliya, iyadoo boqollaal kalena laga furay qeybo kale oo ka mid ah dalka.

Sawirradaan ayaa sidoo kale looga gol leeyahay in lagu daboolo daqaaqadaha si aysan ragga maraya waddooyinka Kaabuul u arki karin gudaha saaloonka meel.

Kaddib markii ay taleefan ka heshay saaxiibadeed oo ay u sheegtay in aysan shaqada imaan, Afsoon waxay maqashay in boor kasta oo matalaya quruxda dumarka ay rinjiyeeyeen dadka deggan Kabul oo cabsi qaba Taalibaan.

"Ma jirto si ay u oggolaan lahaayeen in la arko wajiyo aan niqaannayn, ama qoorta dumarka oo la soo bandhigay," ayay tiri. "Had iyo jeer waxay aad u sheegaan inay aaminsan yihiin in haweeneydu aysan soo jiidan dareenka ragga.