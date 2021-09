Ikraan Tahliil: Alshabaab oo sheegtay "in ay fajac ku noqotay in lagu nabay dilka gabadhaas la waayay"

Saacad ka hor

Ikraan Tahliil oo la shaqeyneysay Hay'adda Nabad-sugidda Qaranka Soomaaliya oo la weysanaa in ka badan labo bilood, waxaa xalay fiidkii soo baxay war sheegaya in "Al-shabaab ay dileen".

Qoraal lagu baahiyay warbaahinta dowladda Soomaaliya waxay lagu sheegay in Hay'adda Sirdoonka Qaranka ay sheegtay in kaddib dabagal ay sameysay ay ogaatay in ay gacanta u gashay Alshabaab kaddibna ay dileen, iyadoo tacsi u dirtay qoyska gabadha oo baadigoobkeeda ku guda jiray.