Jilaa caan ah oo lagu heysto hadal uu Muslimiinta ka sheegay

Mid ka mid ah muuqaallada, ayaa Shah wuxuu cambaareyn ugu soo jeediyay "Muslimiinta" u dabaal degayay guusha Taliban. Wuxuu sheegay in tani ay direys farriin xun.

Wuxuu is barbar dhigay "Islaamka Hindiya" iyo dhaqamada Islaamka ee qeybaha kale ee caalamka. Muslimiin badan ayaa ka careysan hadalkiisa waxayna ku eedeynayaan Shah inuu sameeyay is barbar dhig khaldan.

"Islaamka casriga ah iyo kii hore'

Isagoo ku hadlayay afka Urdu-ga, ayaa 71 jirkan wuxuu sheegay in dadka u dabaal degaya guusha Taliban ay tahay inay is weydiiyaan, "Ma waxay doonayaan isbeddel, ma waxay doonayaan Islaamka casriga ah amaba waxay doonayaan inay la noolaadaan wuxuushnimadii tobnaankii sano ee la soo dhaafay? "

Shah ayaa sheegay in "Hindustani" ama Islaamka Hindiya ay mar walba ka duwan yihiin Islaamka dunida kale.

Maxay dadka baraha bulshada ka yiraahdeen?

Weriye Saba Naqvi ayaa hadalka Shah ku tilmaamay "dabin" sababi kara in Taliban ay diidaan Muslimiinta Hindiya.

Wuxuu yiri, "Mar Muslimiinta Hindiya ay wajahayaan qaadacaad dhanka dhaqaalaha ah, qalalaase burcadeed, tacaddiyada booliiska, waxa ugu dambeeya ee ay doonayaan waa in cod dheer loogu sheego in fekerka Taliban in fekerka Taliban uu ka tan badin karo bulshada. Ma jirto khatar noocaas ah"