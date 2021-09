Ikraan Tahliil: Wararkii ugu dambeeyay ee xil ka joojinta iyo ku soo celinta Fahad Yaasin

32 Daqiiqadood ka hor

Madaxweynaha Soomaaliya ayaa "amray in shaqadiisa uu sii wato" Fahad Yaasiin oo xilka madaxada Hay'adda Sirdoonka Soomaaliya uu ka qaaday Ra'iisul Wasaare Rooble.

Bayaan uu soo saaray madaxweynaha waxaa lagu sheegay in "go'aanka ka soo baxay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble in uu yahay mid baal marsan xeerarka oo aan waafaqsanayn Dastuurka dalka".

Weriyaha BBC ee Muqdisho ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaaraha ay ka muuqatay in uusan ku qancin qoraalka ka soo baxay NISA eek u saabsan dilka Ikraan Tahliil iyo in xogta la siinayo Golaha Amniga Qaranka".