Waa la garaacay waxaana loo bahdilay diintiisa Islaamka darteed

Muuqaalkan naxdinta leh ayaa muujinaya ninkan 45 sano jirka ah oo dareewal ah oo lagu jirdilayo waddooyinka Kanpur, magaalo ka tirsan gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaalla ee Uttar Pradesh, iyadoo gabadhiisa oo oyneysa ay ka baryeysay in burcadda ay garaaca ka joojiyaan aabbaheed.

Balse arrinta ayaa si kale isku beddeshay, Ali ayaa qudhiisa la xiray maalintii kale kaddib markii gabar 13 jir ah oo uu dhalay mid ka mid ah ragga la sheegay inay isaga weerareen ay ku eedeysay inuu kufsaday. Qoyskiisa iyo deriska ayaa arrintaasi si xooggan u beeniyay eedeynta. Waxay sheegeen in wax macquul ah aysan ahayn in aabbe dhalay shan gabdhood uu sidaas sameeyo.

Goobjooge, ay soo xigteen warbaahinta Hindida, ayaa sheegay in ninkaasi loo beegsaday sababo la xiriira diintiisa, isla markaana eedeynta kufsiga ay tahay wax la soo maleegay.

Dadka arrimahaas cambaareeya ayaa sheegaya in qalalaasaha ka dhanka ah Muslimiinta ay sare u kaceen tan iyo sanadkii 2014 inta ay jirto dowladda Narendra Modi

"Rabshaduhu way sii xoogeysanayaan. Waana kuwo daran oo aan la aqbali karin," ayuu yiri Alishan Jafri, oo ah weriye madax bannaan oo saddexdii sano ee la soo dhaafay diwaan gelinayay weerarrada lagu beegsado Hinduuda Muslimiinta ah.

Rabshadaha la xiriira diinta ayaa in muddo ah ka jiray Hindiya, balse dadka arrimahan cambaareeya ayaa sheegaya in rabshadaha Muslim nacaybka ay kordheen tan iyo sanadkii 2014 oo ay dalkaasi ka taliso dowladda Ra'iisul Wasaare Narendra Modi.

"Is aaminaad darrada mar walba way taagneyd balse hadda waxaa ka sii daray is xigsiga diinta iyo isirka."