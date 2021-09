Afgaanistaan: Mustaqbalka Dooxada Panjshir oo uu mugdi ku jiro xilli uu soconayo dagaal culus

Mid ka mid ah xooggaga iska-caabbinta, Amrullah Saleh, ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay inuu cararay, hasayeeshee waxa uu sheegay in xaalku uu "adag yahay".

Goobtaas oo caadiyan lagu yaqaan in laga mucaarado Taalibaan ayaa waxa ay hoy u tahay inta u dhaxaysa 150,000 illaa 200,000 oo qof, waxaana ku hareeraysan buuro.

Farriin muuqaal ah oo uu BBCda u soo diray ayuu Mr Saleh, madaxweyne ku xigeenkii hore ee Afgaanistaan, waxa uu ku sheegay in labada dhinacba uu dagaalka khasaare ka soo gaaray.

"Waxaanan shaki ku jirin in xaaladdu ay adag tahay. Taalibaan ayaa weerrar nagu hayso," ayuu yiri.

Waxa uu sheegay in muuqaalka uu u soo diray si uu dadka ugu xaqiijiyo in wararka sheegaya inuu dalka isaga baxay ay been yihiin. Sikastaba xaalku ha ahaade, BBCda ayaanan si madax bannaan u xaqiijin karin deegaanka uu ninkaasi ku sugan yahay.