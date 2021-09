Maraykanku ma waxa qarxiyey gaadhi qarax wadey?

Saacad ka hor

Maxay tahay sharraxaadda US ee qaraxaas?

Maxay dadka guduhu ka yidhaadeen weerarkaas?

Wariyeyaal ka socda ururro kale oo warbaahineed oo booqday aagga oo la hadlay xubno ka tirsan qoyska Axmadi, ayaa loo sheegay in gantaal uu soo maray gaariga kadibna uu ku qarxay dhulka hoose. Waxaa sidoo kale loo sheegay inuu jiro hal qarax oo kaliya, iyo in gaari meel u dhow taagnaa uu qeyb ahaan ku gubtay qaraxa.

Maxay caddaymuhu muujinayaan?

Mid ka mid ah khabiirada, Brian Castner oo ka tirsan Amnesty International, ayaa sheegay in caddeymaha muuqaalka ah ay u horseeday inuu rumeysto in tani ay tahay hal duqeyn, waxaana xigay dab ka kacay gaariga laftiisa, iyo laga yaabee inuu qarxay taangiga shidaalka ee gaariga deriska ah.

1 -dii Sebtembar, taliyaha ciidammada Mareykanka Gen Mark Milley ayaa u sheegay saxafiyiinta in baadhitaan uu socdo, isaga oo intaa ku daray in ay "macquul tahay" in la soo gabagabeeyo in ay jiraan qaraxyo labaad.