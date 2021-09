Waa kuma Fahad Yaasiin, ninka lagu tilmaamo "milkiilaha dowladda"

43 Daqiiqadood ka hor

Haddaba waa kuma Fahad, ninka xuddunta u ah khilaafka?

Dadka yaqaanna waxay sheegeen in uu wax kusoo bartay dalalka Yemen, kadib waxbarashadiisa na uu dib ugu soo laabtay Soomaaliya, halkaasi oo uu kula jaan-qaaday urur diimeedyadii ka jiray dalka. Waxaa sidoo kale jira warar sheegaya inuu wax ku soo bartay dalka Pakistan, sida lagu qoray majaladda Foreign and Defence Policy. BBC-da si madax banaan uma ma xaqiijin karta

Itixaadka

Qoraa

Shaqadiisii Al- jasiira

Sida uu siyaasadda Soomaaliya ku soo galay Fahad Yaasin

Intii la doortay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo in uu warbaahinta la hadlo iskaba daaye wax sawir ama muuqaal ah oo muuqda laga ma qaadin, taasi oo la leeyahay waxay muujineysa sida uusan u dooneyn in laga helo wax maclumaad ah, wayna adag tahay in la ogaado qorshayaasiisa, taas oo sababtay in mucaaradka dowladda Farmajo ay heli waayaan dulduleelyada iyo qorhshayaasha dowladda, si ay u dejiyaan istiraatiijiyad ka dhan ah.