Khilaafka u dhexeeya Madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisal wasaare Rooble oo weji cusub yeeshay

31 Daqiiqadood ka hor

Ra'iisal wasaaraha oo ka jawaabaya go'aanka madaxweynaha ayaa sheegay in talaabooyinka uu qaaday Madaxwaynuhu in ay yihiin kuwa lagu carqaladaynayo in si dhammaystiran looga gungaaro kiiska Ikraam Tahliil Faarax.