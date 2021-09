Denmark oo doonaysa in soo-galootida ay u shaqeystaan ceyrta

55 Daqiiqadood ka hor

Qaar kamid ah dadka soo-galootiga ah ee ku nool dalka Denmark ayaa looga baahan yahay in todobaadkii ay shaqeeyaan 37 saacadood si ay u helaan lacagta ceyrta ah ee ay dowladdu bixiso.

Ra'iisal wasaare Mette Frederiksen ayaa sheegtay in sharciga loola jeedo dumarka "aan reer Galbeedka ahayn" ee ku nool ceyrta.

Waxa uu hadda dalkaas kamid yahay kuwa ugu sharci adag Yurub, waxaana uu beegsanayaa in mustaqbalka aanu qaabilin wax muhaajiriin ah.

Dowladda Denmark ayaa sheegay in qorshaha cusub looga gol leeyahay in soo-galootida ay qeyb ka noqdaan bulshada dalkaas, hase yeeshee waxaa jira dad ku doodaya in sharciga cusub aanu cadaallad ahayn.