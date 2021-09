Sidharth, Pratyusha, Sushant: 9 jilaa oo shantii sano ee lasoo dhaafay Hindiya ka dhintay iyagoo da' yar

40 Daqiiqadood ka hor

Dhimashada atoorahan oo uu wadnaha istaagay ayaa dhalisay dood cusub oo la xiriirta in halista wadne xanuunka ee ku wajahan dadka dhallinyarada ah ay sii kordheyso, halka markii hore lagu tirin jiray oo kaliya dadka waayeelka ah.

1- Pratyusha Banerjee (24 sano)

2- Danish Zehen (21 sano)

Jilaagan da'da yaraa waxa uu noloshiisa ku waayay shil dhacay 20-kii bishii December ee sanadkii 2018-kii. Waxa uu soo caan baxay markii uu ka soo dhex muuqday filimkii nolosha dhabta ah ku saabsanaa ee "Ace of Space", oo uu marti gelinayay Vikas Gupta.

3- Kushal Punjabi (42 sano)

Xogta laga diyaariyay dhimashadiisa waxay muujineysaa in uu isagu isdilay, xilligaasoo ay da'diisu ahayd 42 sano oo kaliya.

Waxaa lasoo tabiyay in Punjabi uu in muddo ah la dhibaatoonayay walwal.

4- Sejal Sharma (26 sano)

Isla goobtaas ayaa laga helay warqad ogeysiis ah oo ay ku sheegeysay in sababta dhimashadeeda aan cidna lagu eedeyn karin.

Dad ay isku dhawaayeen ayaa sheegay in atariishadaas uu walwal soo wajahay kaddib markii uu dhammaaday filimkii ay ka qayb qaadan jirtay ee lagu magacaabayay "Dil Toh Happy Hai Ji".

Waxay isku dayeysay in ay shaqo hesho balse waxaa ka tan batay walwalka oo gaarsiiyay ilaa heerka ugu dambeeya.

5- Preksha Mehta (25 sano)

Preksha Mehta waxay is dishay 25-kii bishii May ee sanadkii 2020-kii. Sida ay sheegeen xusbno ka mid ah qoyskeeda, Preksha iyaga ayay la joogtay waxa ayna ka careysneyd in aysan shaqeyn karin xilliga lagu jiray xayiraadaha uu sababay cudurka Covid-19.