9/11: Shan Cashir oo uu Mareykanka illaawi doonin oo uu ka bartay la dagaalanka Islaamiyiinta

46 Daqiiqadood ka hor

Madaxweyne George W Bush, sagaal maalmood ka dib weeraradii 9/11 ayaa ku dhawaaqay in laba loo qaybsamayo "hadda ayaad haysataa go'aan in aad qaadato. annaga aayaad nala jirtaa ama waxaad la jirtaa argagixisada".

1. Midayntii dhinacyada sirdoonka

Tuhummo way jireen, se cidina kuma dhiirran in ay la shir timaaddo. Bilihii ka horreeyey 9/11, labada hay'adood ee sirdoonka Maraykanka, FBI iyo CIA, labaduba waxay ka war hayeen in nooc ka mid ah qarax ama dhagar kale ay ku soo fool leedahay.