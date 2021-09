9/11: Sida ay baraha bulshada u xoojiyeen khiyaaliga weerarradii dhacay 20 sano ka hor

Hase yeeshee, urur ka jira Maraykanka iyo dalal kale oo lagu magacaabo the 9/11 Truth movement, ayaa sheegay inay jirto xog ku aaddan weerarrada oo caalamka laga qariyay.

Dadka qaar ayaa rumaysan in dowladda Maraykanka ay ka dambeysay weerarradii 9/11 ama ugu yaraan ay ka war qabtay inta aysan dhicin balse aysan ka hortegin. Waxa ay ku doodayaan in ujeedka laga lahaa weerarrada ay tahay in shucuubta caalamka la caburiyo, kadibna dunida laga sameeyo xukuumad ammaro adag.