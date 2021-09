Bollywood: 4 filim oo uu Salman Khan diiday balse uu Shahrukh Khan magac weyn ku helay

Salman Khan iyo Shahrukh Khan waxay ka mid yihiin xiddigaha filimada ee ugu caansan Hindiya, waxayna masraxa hoggaaminayaan in ka badan 30 sano.

1- Baazigar

Salman Khan qudhiisa ayaa shaaca ka qaaday in markii hore loo soo bandhigay filimka Baazigar ka hor inta uusan soo jilin Shahrukh Khan.

Wareysi uu bixiyay ayuu xiddiggan caanka ah ku yiri: "Waa iska diiday Baazigar. Markii uu Abbas-Mustan ii yimid isagoo qoraalka filimka wada, aabbehey ayaan la tashaday. Wuxuu ku taliyay in maadaama uu yahay door laadarnimo ah ay ku khasban yihiin in ay hooyada qayb uga soo daraan. Way aqbali waayeen.