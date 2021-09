Raysal wasaare loo haysto dilka madaxweynehiisa

Dacwad -ooge Bedford Claude ayaa sheegay in Mr Henry uu wicitaanno badan oo dhanka taleefoonka ah la yeeshay eedeysane Joseph Felix Badio saacado uun kaddib dilka madaxweynaha.

Mr Claude ayaa sheegay in Mr Henry "lagu casuumay" inuu ka soo qeybgalo dhageysiga , maadaama uusan awood u lahayn inuu si rasmi ah ugu yeero.

Dacwad -oogayaasha ayaa sheegay in diiwaanno laga helay shirkadda telefoonka ee Digicel ay xaqiijiyeen in Mr Badio iyo Mr Henry ay laba jeer hadleen 7dii Luulyo saacado uun kaddib dilkii Madaxweyne Moise.

Xogta deegaanka ayaa sidoo kale muujisay in Mr Badio, oo aan hadda la ogeyn halka uu ku sugan yahay, uu ka hadlaayay goobta uu fal dambiyeedka ka dhacay.

Warqad uu u diray ra'iisul wasaaraha, Mr Claude wuxuu ku nuuxnuuxsaday in casuumaaddiisa ay tahay mid ikhtiyaari ah, laakiin wuxuu sheegay inay xaq tahay marka la eego waxa uu ugu yeeray "xaalad aad u culus oo qaranka quseeysa".

Baarayaasha ayaa la sheegay inay ku eedeeyeen in Mr Badio, oo ahaa sarkaal hore uga tirsanaa Wasaaradda Caddaaladda, laga yaabo inuu ku lug lahaa isku dubaridka dilka. Si cad ugama uusan hadlin sheegashooyinkan.

Mr Henry ayaa horay ugu sheegay warbaahinta maxaliga ah in uu yaqaan Mr Badio uuna difaacay isaga oo intaa ku daray in uusan rumeysneyn in Badio uu ku lug lahaa sababta oo ah ma uusan haysan awooddaasi.