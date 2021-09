Toddobo arrimood oo laga bartay dardaarankii Cusaama Bin Laden

Saacad ka hor

1 'Raac dardaarankeyga'

Wuxuu sidoo kale amar ku bixiyay in lacagaha qaar la siiyo labo qof iyo dad kamid ah qaraabadiisa.

2. Wuxuu u maleeyay in xaaskiisa la dabagalayo

Waxyaabaha uu ka cabsi qabay Osama in dabagal lagu sameeyo, waana waxyaabaha ku xusan qoraalladiisa la helay.

Warqad uu u qoray mid kamid ah xaasaskiisa oo ku nooleyd Iran oo gooska laga bixinayay, wuxuu cabsi ka muujiyay in dhakhtarkii gooska u buuxinyay in uu ku xiro qalab dabagal ah si loo ogaado Osama.

Wuxuu faray in la burburiyo gooska, sida ku xusan warqadda.

Warqad waxay muujineysaa in Osama uu shaqaalihiisa ku amray inay tuuraan boorso lagu soo rido lacago, wuxuu rumeysnaa in lagu soo qariyay qalab taas oo fududeyn karto in diyaaradaha Drones-ka ay beegsadaan.