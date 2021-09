Ikraan Tahliil: Ka hadalka kiiskeeda oo dib u soo cusboonaaday

Gabadhaas oo laba bilood ka hor la afduubtay waxaa qoraal dhowaan soo baxay lagu sheegay in "Al-Shabaab ay gacanta u gashay, ka dibna ay dileen".

Waaliddeenteeda waxay sheegeen in aysan ku qanacsaneyn warka dowladda ka soo baxay isla markaana ay codsanayaan inay helaan caddaaladda.

Amina Jane Maxamed oo wax laga weydiyay kiiska Ikraan, waxay ku jawaabtay, "in sarreynta sharciga iyo helitaanka caddaaladda ay muhiim u yihiin ka hortagga rabshadaha waana xuquuqda haweenka oo dhan".

Wuxuu sheegay in 'in aysan habbooneyn in la siyaasadeeyo kiiska Ikraan" sida uu baahiyay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha.