20 sano ka dib weerarkii September: maxaa iska badalay xiriirka Mareykanka iyo islaamka

Falanqeeyayaal badan oo ku nool Mareykanka iyo daafaha adduunka ayaa ku hawlan dib -u -eegista siyaasadda Washington ee 20 sano ee la so dhaafay.

Weeraradii argagixiso ee ka dhanka ahaa Mareykanka September 11, 2001, waxay keeneen naxdin beddeshay wajiga adduunka muddo labaatan sano ah, waxayna sababtay in Washington ay dagaallo ka dhan ah argagixisada ka fuliso meelo kala duwan oo adduunka ah, kuwaas oo badankoodu ku aadanaa Carabta Afgaanistaan iyo Ciraaq.

Mina Elaraby ayaa waxay ku qortay maqaal ay ku daabacday wargeyska Foreign Policy waxayna sheegtay in tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii 11 septemper 2001 u wax wayn iska badalay xiriir washinton iyo dalalka Carabta iyo Muslimiinta.

Isbadal joogta ah

Qoraagu waxay leedahay weeraradii 11 -kii September, waxay isbadal joogta ah ku keeneen xiriirkii Mareykanka iyo dunida Carabta iyo Islaamka, wuxuuna noqday mid xaddidan 20 sano ee la so dhaafay.

Waxay intaas ku dartay in isbeddelkan ku yimid xiriirku uu xoogga saaray amniga tamarta, danaha guud, joogtaynta in Israa'iil ay milatari ahaan sareyso , iyada oo ay Israa;iil ay ka walwalsan tahay ilaa xad, la -dagaallanka "argagixisada Islaamka".

Qoraaga waxay farta ku fiiqday in qarnigii labaatanaad, isbahaysiga uu Mareykanku la lahaa inta badan dalalka Carabta iyo Islaamka, uu ku salaysnaa in dalalkaas ay yihiin kuwa uu Mareykanka galangal ku leeyahay ama Midowgii Soofiyeeti dhankiisa ay jiraan.

Balse wixii ka dambeeyay Sebtembar 11, siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Dunida Carabta iyo Islaamka, wuxuu ku saleeyay mabda' eedeyn ah ilaa ay ka cadaato in dalalkaasi ay yihiin kuwa aan ku lug lahayn howlha argagixisada.

Qoraaga ayaa intaa ku dartay in tuhunnada Ameerika ee inta badan caddaalad -darrada ah ee ku aaddan Carabta iyo Muslimiinta ay sii xumeeyeen xiisaddii labada dhinac ka dhaxeysay islamarkana duullaankii Mareykanka ee Afgaanistaan iyo Ciraaq aan laga gaarin hadafkii laga lahaa.

Halista argagixisada wali waa mid taagan

Hoffman wuxuu u arkaa in jawaabta Mareykanka ay ka bixiyeen weeraradii September laga soo hoyiyay guulo iyo guuldarooyiin-ba .

Balse wuxuu ku soo gabagabeynayaa isagoo sheegay in halista argagixisada ay wali jirto, tan ugu halista badanna ay tahay argagixisada gudaha.

In kasta oo dharbaaxooyin xooggan ay Mareykanka gaarsiiyeen Al-Qaacida, gaar ahaan dilkii hoggaamiyihoodii Usaama Bin Laadin, Bruce Hoffman wuxuu rumeysan yahay in tirada kooxaha Salafi-jihaadiyiinta, oo Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ay ku tilmaamtay argagixiso, ay noqotay afar jibbaar wixii ka dambeeyay Sebtember 11, In kasta oo fikirka iyo dhiirrigelinta ururku ay weli yihiin kuwo aad u xooggan.