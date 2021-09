Taliban: "Turkiga waa in uu ka soo baxo walaaltinimada Islaamka"

Saacad ka hor

Afhyeen u hadlay Taliban oo lagu magacaabo Suhayl Shaheen ayaa sheegay in dalalka Afghaanistaan iyo Turkigu uu ka dhaxeeyo xiriir taariikhi ah isla markaana dowladda cusub ee Mullah Xasan Akhund ay doonayso in ay sii kordhiso iskaashiga kala dhaxeeta Turkiga.

Shaheen ayaa sheegay in Afghaanistaan ay rabto in ay sare u qaaddo iskaashiga ay la leedahay Turkiga waliba dhinacyo kala duwan.

Wuxu intaa raaciyay in gudaha Afghanistan ay joogaan injineero iyo shaqaale kale oo ka soo jeeda dalka Turkiga kuwaas oo uu tilmaamay in ay dalka ka hayaan howlo muhiim ah.

Afhyeenka u hadlay Taliban oo waraysi siinayay warbaahinta laga leeyahay dalka Turkiga ee Haberler.com, waxaa uu yiri: "Waxaan rabnaa in aan xoojino xiriirka Turkiga aan la leenahay mustaqbalka waxaan doonaynaa in aan sare u qaadno iskaashiga dhinacyada waxbarashada dhismaha iyo dhaqaalaha".

Maxay Tahay cabsida Turkigu uu qabo

Erdoan ayaa sheegay in ay adag tahay in dowladda rasmi ah loogu yeero xukuumadda cusub ee Taliban.

Sidoo kale wuxuu sheegay in aanu garanynin inta ay sii jiri karaan golaha wasiirada ee ku meel gaarka ah, isaga oo intaa raaciyay in dowladiisa ay isha ku hayn doonto dhaqdhaqaayada cusub ee dowladda Taliban.

Sidoo kale wuxuu sheegay in xitaa aan loo baahneyn in caalamku ku degdego aqoonsiga dowladda ay ku dhawaaqday Taliban.

Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Chousolo ayaa wareysi uu siiyay telefishanka NTV ee Turkiga ku sheegay in Turkigu uu si tartiib tartiib ah u horumarin doono xiriirka uu la leeyahay Taliban.Chousolo wuxuu sheegay in dowladda Afghanistan ay tahay inay noqoto mid loo dhan yahay. Waxaa kale oo uu sheegay in haddii ay noqoto dowladdu kaliya ee ka jirta Afghanistan Taliban in arrintaas dhibaato ka dhalan karto.Chousolo ayaa yiri: "Waxaa ka wanaagsan in Taliban ay dhisaan dowlad loo dhan yahay intii ay ka qeyb qaadan lahaayeen dagaal sokeeye". Dawlad loo dhan yahay ayuu aqbali doonaa caalamka oo dhan. Haweenka Afgaanistaan waa in sidoo kale mas'uuliyad laga siiyo dowladda ayuu raaciyay hadalkiisa.