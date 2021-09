RSV: Fayraska aan wax badan laga aqoon ee carruurta ku dhaca

Su'aal muhiim ah oo la is weydiinayo ayaa ah in waxa arrintan ay uga dhigan tahay bilooyinka soo socda. Kororka xagaaga lama micno aha inaysan jirin doonin kiisas badan marka ay cimiladu isku beddesho qabow. Meelaha qaarna, kiisaska ayaa haatan uun kordhaya.

"Waxa ay ina bartay waa inaad diyaar garowdaa," ayay tiri Agha. "Arrimuhu ma aha sidii ay ahaan jireen labo sano kahor. Noloshu way is beddeshay, dunidu way is beddeshay, fayrasyadaanna way is beddelayaan oo waxay la imaanayaan qaabab aan la fileyn ."