Madaxweyne Farmaajo awood ma u leeyahay shaqo ka joojinta Ra'iisal Wasaare Rooble?

43 Daqiiqadood ka hor

Iyadoo war ka soo baxay goor sii horeysay Aqalka Madaxtooyada Soomaaliya lagu sheegay in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku hakiyey awoodihii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ,ayaa waxaa su'aali ka taagantahay oo dad badan is waydiinayaan madaxweynuhu ma leeyahay awood uu shaqada kaga hakiyo raysal wasaarihiisa.

Haddaba sharciyan awood madaxweynuhu ma u leeyahay ka hakinta raysal wasaaraha shaqadiisa?

Wuxuu rumeysanyahay Maxamed Xasan in xiligaan oo baarlamaankii wakhtigiisii dhamaaday isla markaana xukuumaddii xil-gaarsiinta ee shaqeynaysay ninkii hoggaaminayay shaqada laga joojiyay madaxweynaha oo ah astaanta Qaranka-na muddo xileedkiisii dhamaaday ay arrintaasi ka dhigantahay in dhamaan laamihii dowladda aaney shaqeyneynin "Waa wax aan sharciga iyo maskaxda furan aan maan-gal ku ahayn"

Saameynta go'aankaan yeellan karo.

Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in tallaabadaan maanta uu qaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmajao iyo khilaafka sii siyaaddaya ay keeni karaan in dalku uu galo xaallad jaha-wareer ah.

Daahir Qoriyow Isaaq oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, ayaa walaac ka muujiyay qallafsanaanta siyaasadeed ee dalka haatan ka jirta isaga oo sheegay in jaha wareerka xiligaan taagan uu abuuri karo in dalku dib ugu noqdo wakhtiyo adag oo la soo maray.

Rajada dhaqangalka shaqo ka hakinta Rooble

In tallaabadaan ay dhaqan gasho ayaa dadka qaar u arkaan in ay tahay arrin adag marka la eego khilaafka taagan sida uu ku soo bilowday iyo halka xaalladda dalka ay hadda marayso. Marka la milicsado sida maalmihii la soo dhaafay ay labada mas'uul u dhex maquurteen khilaafkooda iyo waraaqihii iska soo daba dhacayay ee ka soo baxayay xafiisyadooda waxaa yar rajada laga qabo in arrintaan ay si fudud u hirgasho isla markaana ay sabab u noqto in laga gudbo khilaafka sii laba kacleynaya saameynta badana yeeshay ee32ww maalmahaan taagnaa.

Daahir Qoriyow Isaaq ayaa sidoo kale qaba in khilaafkaan sii siyaadaya ee u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Rooble uu mugdi sii galinayo rajadii laga qabay in dalka ay ka dhacdo doorasho ku dhacda jawi nabdoon taas oo shacabkana sida uu sheegay ku abuuraysa rajo xumo hoos u dhigaysa wixii ay filayeen oo ah in walx walba degganaan lagu garao. Intaa wuxuu raaciyay in is mari-waagaan madaxda sare ee dalka uu horseed u noqon karo in dalku dhibaato horleh wajaho.