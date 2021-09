Rai'sul wasaare Rooble oo ka jawaabay qoraalkii ka soo baxay madaxwayne Farmaajo

Rai'sul wasaaarha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa war qoraal ah oo uu dhawaan soo saaray waxaa uu ku qaadacay go'aan uu maanta madaxwaynaha soo saaray oo ahaa in uu hakiyay awoodihii rai'sul wasaraha.

"Warqadda ka soo baxday Madaxwaynaha ee cinwaankeedu ahaa hakinta Awoodaha Wasiirka koowaad iyo dardargalinta Doorashada dalku, waa mid si cad u hareer marsan Dastuurka KMG ah ee Qaranka wuxuuna si cad ugu been abuurtay qodobada 87-aad iyo 90-aad ee Dastuurka oo aan meelna looga xusin in uu Madaxwaynuhu faragalinkaro Awoodaha Dastuuriga ah ee Ra'iisul Wasaaraha iyo Xukuumaddiisa, " ayaa lagu yiri bayaanka rai'sul wasaaraha.

Waxaa sido kale bayaanka ka so baxay xafiiska rai'sul wasaaraha lagu sheegay "in madaxwaynaha uu jabiyay Qodobka 103-aad ee Dastuurka KMG ah oo Ra'iisul Wasaaraha iyo Xukuumadiisa Xaq u siinaya in ay hayaan awoodda fulinta ee dalka inta u dhaxaysa taariikhda Doorashada Guud iyo marka la dhaariyo Ra'iisul Wasaare cusub iyagoo waajibaadkooda u fulinaya si caadi ah".