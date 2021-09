Khilaafka siyaasadda: Haddii Farmaajo iyo Rooble ay heshiin waayaan maxaa la filan karaa?

18 Daqiiqadood ka hor

Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in arrintaan aaney u hakin doonin howlaha doorashada oo ay sii socon doonaan.Wasiirada ayaa la sheegay in ay sii wadayaan shaqooyinkooda.

Balse Rooble oo ka jawaabay go'aankaas ayaa tilmaamay: "Warqadda ka soo baxday Madaxwaynaha ee cinwaankeedu ahaa hakinta Awoodaha Wasiirka koowaad iyo dardargalinta Doorashada dalku, waa mid si cad u hareer marsan Dastuurka KMG ah ee Qaranka wuxuuna si cad ugu been abuurtay qodobada 87-aad iyo 90-aad ee Dastuurka oo aan meelna looga xusin in uu Madaxwaynuhu faragalinkaro Awoodaha Dastuuriga ah ee Ra'iisul Wasaaraha iyo Xukuumaddiisa."

Waanwaantii fashilantay

Xiriirkooda mar walba ma liitay?

Maxaa keenayo in wadaahadal lagu xallin waayo khilaafka?

Agaasime kuxigeenka Machadka Heritage ee daraasaadka siyaasadda, Mursal Maxamed Saney ayaa BBC Somali u sheegay: "Horta aan wadahadalno waa aan heshiino, waana soo dhaweyneynaa inay wada hadlaan oo ay is horfariistaan madaxda iyadoo weliba ay dadaal ku bixinayaan mas'uuliyiin kale oo Soomaali ah, xalay in lagu kala tago arrintaas aad ayay shacabka Soomaaliyeed uga niyad jabeen.

"Waxaa la sugayay in lagu heshiiyo sababtoo waxaa muuqday in wax badan oo lagu heshiin waayo aysan meesha saarnayn laakiin waa soo baxday mar haddii lagu kala tagay inay jiraan wax badan oo lagu kala duwan yahay oo aad loogu kala aragti duwan yahay", ayuu yiri.

Waxyaabaha la sheegay in la isku hayo

Inkasta oo aan si dhab ah loo ogeyn haddana wararka qaar ayaa sheegaya in waxyaabaha la isku hayo oo waliba ay adkaatay in xal laga gaaro ay yihiin laba qodob oo kale ah arrinta kiiska Ikraan Tahliil Faarax iyo arrinta taliyaasha nabad sugidda ee ay kala magacaabeen madaxweyne Farmaajo iyo raysal wasaarihiisa Rooble.

"In lagu heshiin waayo waa nasiib darro Ikraan cadaalad ayay u baahantahay waalidkeeda cadaalad ayay ubaahanyihiin,hoggaanka amniga oo la magacaabay in la isku hkilaaf-na qudheedu waa wax meesha ku jira oo qof walba dhinac ayuu ka fiirinayaa.

Haddii dadaallada gudaha guuleysan wayaan gacan shisheeye ma imaan kartaa?

Balse waxay u muuqataa in aaney wali ka gaarin natiijo la taaban karo, waxaase la is waydiinayaa haddii sida qorshuhu yahay wax u dhici waayaan oo dadaallada lagu wadahadaheshiinayo mas'uuliyiinta dalka ugu sareeysa la isku fahmi waayo ma imaan kartaa faragalin dhanka caalamka ah oo la isugu keenayo Farmaajo iyo Rooble?

"Waxaan aad u aaminsaanahy oo aan markasta ku cel-celinaa in Soomaalida iyaga xallistaan arrimahooda sababtoo ah ceeb ayay nagu tahay in 30 sannadood iyo ka badan nalagu dhex-jiro balse haddii la heshiin waayo khasab ayay nagu noqonaysaa."

Maxay muhiim u tahay in khilaafka la xaliyo?

Beesha Caalamka ayaa walaac muujisay, waxaana Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Amisom, Mareykanka, Midowga Yurub iyo IGAD ay dhammaantood ku baaqeen in hoggaamiyeyaasha is haya ay mudnaanta siiyaan danta dalka.

Haddii dib la isugu soo laabto miiska wadahadalka oo ay mar kale heshiin waayaan Rooble iyo Farmaajo maxaa dhici kara?

"Haddii ay timaaddo in lagu heshiin waayo waxaa inoo muuqda in colaad iyo dhibaato keeni karto, taas waan ka digeynaa in dalkaan loo horseedo colaad iyo dhibaato, dalkaan waxaa la rabaa in doorasho la aado oo sidii horay u dhici jirtayba si nabad ah la isugu wereejiyo xilka xitaa haddii madaxweynaha hadda joogo dib loo soo doorto waaa in dalka uu sii hogaamiyo."