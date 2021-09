Fahad Yasiin oo "lagu celiyay" Jabuuti

Saacad ka hor

Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay in Fahad Yasiin lagu celiyay dalka Jabuuti xilli uu ku sii socday magaalada Muqdisho.

Afhayeenka madaxweyne Farmaajo, Cabdirashiid Xaashi, ayaa boggiisa Facebook ku qoray in "Dowladda Soomaaliya ay ka xuntahay falka Jabuuti ka dhacay" oo uu ku tilmaamay "mid xadgudub ah".

Wuxuu hadalka ku sii daray: "Waxaan u sheegeynaa Dowladda Jabuuti in ay masuuliyiintaas u fududeyso safarkooda, sidoo kale ay masuul buuxda katahay wixii dhibaato ah oo soo gaara amnigooda shakhsiga ah, anaga oo ka xun faragalintan qaawan ee xadgudubka ku ah labada dawladood iyo labada shacab ee walaalaha ah."

Saaka waxaa soo baxay warar sheegayay in diyaaradda Turkish Airlines lagu xannibay dalka Jabuuti, ka dib markii la ogaaday in "uu la socdo Fahad Yaasiin", balse Dowladda jabuuti ayaa beenisay in ay qofka ka celisay diyaaraddaas.