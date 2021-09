Muxuu yahay Gujiska xambaara hubka Niyuukleerka, sidee ayuuna u shaqeeyaa?

Labadani waddan ee Faransiiska iyo Australia ayaa horey ugu heshiiyay in Australia ay gujis ka iibsato Faransiiska balse heshiiska cusub ee ay haatan la gashay waddamada Mareykanka iyo Britain ayaa heshiiskaasi meesha ka saaraya, waxaana baddalkiisa waddamadani ay u ballanqaadeen in ay siiyaan gujis xambaaraya hubka niyuukleerka.

Wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska , Jean-Yves le Drian, ayaa sheegay in xiriirka kala dhaxeeyo waddamadasi uu yahay mid halis ay soo wajahday sababo la xiriira khiyaanadooda.

Faransiiska ayaa horey ugu yeertay danjireyaashii ka fadhiyay Mareykanka iyo Australia, waxaana saraakiil Mareykan ah warbaahinta u sheegeen in Faransiiska ay kala hadli doonaan sida uu uga falceliyay heshiiskaasi saddexda waddan dhex maray.

Sidoo kale heshiiskaasi cusub waxaa cambaareeyay safiirka dalka Jarmalka u fadhiya London, kaa oo sheegay in heshiiskani cusub uu halis ku yahay wadashaqeynta iyo midnimada waddamada reer galbeedka.

Gujisyada ku sahqeeya quwadda niyuukleerka ayaa xajmi ahaan ka yar ama la mid ah maraakiibta caadiga ah, waxa kaliya ee ay kaga duwan yihiin ayaa ah in ay ku shaqeeyaan tamarta niyuukleerka iyo in ay xambaari karayaan madaxyada hubka niyuukleerka. Waxa ay inta badan quusaan badda balse sidoo kale waa ay awoodaan in ay dul sabeeyaan biyaha korkooda sida maraakiibta kale.