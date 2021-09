Manny Pacquiao: Feeryahanka doonaya in madaxweyne uu ka noqdo dalkiisa

24 Daqiiqadood ka hor

Feeryahanka u dhashay dalka Philippine, Manny Pacquiao ayaa ku dhawaaqay in uu yahay musharrax madaxweyne xilli sanadka dambe lagu wado in dalkaas ay ka dhacdo doorasho.

Waxaa feeryahanaka loo xushay in uu la tartamo nin lagu magacaabo Christopher "Bong" Go balse ninkan ayaa sheegay in uusan dooneyn in xilka xisbiga uu kala wareego madaxweyne Duterte.