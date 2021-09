Badda Koonfurta Shiinaha: Muxuu Shiinaha diyaar ugu yahay inuu dunida ka difaaco?

Khubarada ayaa rumeysan in khilaafka ka taagan koonfurta badda Shiinaha, uu ka weyn yahay dagaalka ka dhex taagan dalal dhawra.

Maxey Shiinaha muhiim ugu tahay Badda koonfureed? Muxuu se Shiinaha u doonayaa inuu maamulo baddaas, wax walibana ay ugu kacdo?

Fang Jung, oo ah khabiir ku taqasusay xiriirka caalamiga ee Shiinaha, kana tirsan jaamacadda qaranka ee Australia, ayaa sheegay in Shiinaha uu ku andacoonayo in inka badan 2,000 oo sano kahor, ay kaluumeysato iyo bad mareeno heleen jaziiradahan, iyagoo u bixiyey magacan, waxeyna bilaabeen inay ka shaqeeyaan.

Badda koonfureed ee Shiinaha

Shiinaha ayaa sheegay in dalalka qaar ay bilaabeen inay muujiyaan daneynta badda koonfureed ka dib markii ay halkaasi ka bilaabeen inay ka baaraan shidaal.

Dr Fang Jung, ayaa ku doodaya in Shiinaha sheegashadiisa u muuqato iney tahay mid run ah illaa iyo xad, sababtoo ah, wuxuun odhanayaa 'ma jirin cid dood ka qabtay ama ka soo horjeesatay sheegashada baddani ee Shiinaha, wixii ka horreeyey sannadkii 1970-kii'.

Wuxuu intaa ku daray in taariikh ahaan waxyaabaha Shiinaha uu ku doodayo ay ka mid tahay in uu soo sheeganayey lahaanshaha goobahaas, halka wadamada kale aaneyba jirin sheegashadooda.

Professor Clive Schofield, oo ah madaxii hore ee xarunta qaranka Australia ee ammaanka iyo kheyraadka badda, ayaa sheegay in Shiinaha iyo dalalka kaleba ay bilaabeen inay xaqiiq sadaan in baddaas ay dhaqaale ahaan iyo deegaan ahaanba ay muhiim tahay.

Wuxuu Clive intaa ku daray in daneynta goobtaas ay dalal badan kusii xoogeysatay, xilliyadan dambe, sababtoo ah, waxey aaminsan yihiin in baddaas ay ku jiraan kaydad shidaal.

Ma jirto cid xog cad ka heysa inta uu la'eg yahay keydka shidaal ee ku jira baddaas Inkastoo Professor Clive, uu sheegayo in ay jirto in baddaas ay ku jiraan kheyraad kala duwan, taas oo muhiim u ah Shiinaha.

Wuxuu intaa raaciyey Professo Clive in tartanka loogu jiro kheyraadka badda koonfureed ee Shiinaha uu yahay mid aad u sarreeya, macquulna maahan in baddaas ay noqoto goob colaad ay ku dhex marto dalal kala duwan, sidaa darteedna aaney cidna ka faa'iideysan kheyraadka dhex ceegaaga.

Maxkamadda ayaa u xukuntey goobtii la isku heystay dalka Filibiin. Waxayna sheegtay in Shiinaha uusan taariikhiyan wax sharci ah, oo uu ku dooddo aanu ka keenin, taas oo la xiriirta sheegashadiisa kheyraadka badda ee ku dhex jira halkaas.

Professor Clive, ayaa ku doodaya in jawaabtii Shiinaha ee arritaas ay ahayd mid kale, Iyadoo ay ka jawaaayeen xukunkii maxkamadda.

Shiinaha ayaa sheegay in go'aanka uu yahay oo kaliya mid lagu qoray warqad, taas oo ay tahay in la iska tuuro, iyo in muranka baddan lagu xaliyo wada hadal dhex mara labadda dal.