Maxamed iyo Florence: Nin Soomaali ah oo haweeney 30 sano ka hor badbaadisay dib u soo raadiyay

Kalmadda mahadsanid eray ahaan way koobantahay balse micno ahaan waa kalmad ballaaran oo qofka lagu dhahayana tusinaysa wixii uu qofka ku oranaya u taray halka qofka adeegsanaya uu dareemayo in qofkaasi uu muteystay maadama wax uun uu taray.

Balse nasiib darro wuxuu habeen habeennada ka mid ahaa si lama fillaan ah ugu dhaawacmay fuusto uu ka shubayay shidaal oo sida uu sheegay u ka codsaday nin saaxiibkii ahaa inuu arrintaa ku caawiyo hase yeeshee isaga oo shubaya shidaalkii ayaa qof kula soo dhawaaday Faynuus iftiin ahaan loo isticmaalayay taas oo qabsatay gaaskii sababtayna in Maxamed Jaamaca Maxamed uu dhaawac ka soo gaaro qaybo badan oo jirkiisa ka mid ah gaarahaanna wajahadda hore.

Tagitaankii dalka Kenya ka dib maxaa dhacay?

Isaga oo dhaawac ah safarana uu soo galay ayuu gaaray Kenya kadibna maadama uu dareemayay xanuun wuxuu durba bilaabay inuu raadiyo meel xaalladiisa caafimaad lagu daryeello waxaana xusid mudan in xanuunka ay u dheered gacan marnaan oo ma uusan haysan wax qarash ah oo xaalladiisa caafimaad wax looga qabto.

"Nairobi ayaan imid markii aan joogay hal toddobaad, ilaa laba asbuuc ayaa dad igula taliyeen in aan aado Siyellow oo la iigu sheega in aan ka heli karo dhaqtar wanaagsan", ayuu yiri Maxamed.

Waa halka uu kula kulmay Kalkaalisada caafimaad ee muddo uu ku raadinayay Mahadcelinta

Mar Maxamed Jaamac uu sharaxyay qaabka uu ula kulmay Florence wuxuu yiri: "Markii aan tagay Siyellow waxaan halka kula kulmay gabar kalkaaliso ah oo si aad iyo aad ah naxariis fara badan iigu muujisay,naxariistii waxaa ka mid ahaa in ay markiiba garatay in aan ku hadlin luuqadda Sawaaxiliga iyo luuqadda deegaanka waxayna mar walba iga waraysan jirtay xaalladeyda".

Waxaa Intaas dheeraa in mar kasta oo ay shaqada tagayso Florence Lintari ay Maxamed u keeni jirtay khudaar iyo waxyaabo cuno maadaama uu meesha kaligii ku ahaa isla markaana aaney jirin cid wxa u keenaysa ama soo booqanaysa.

Sidoo kale dadka bukaannada ah ee Isbitaalka jiifa waxaa laga qaadi jiray hebeenkii xiligaas lacag boqol Shiling ah oo kenya ah (100 ) una dhiganta hal doolar ($1) taas oo markaa uusan awoodin Maxamed,balse Florence Lintari ayaa kala hadashay mamaulkii Cisbitaalka una sheegtay in lacagta laga dhaafo Maxamed maadaama uusan awoodin cid caawisaana aaney deegaanka u joogin.

"Cisbitaalku wuxuu qaadan jiray oo dadka bukaanka ah ka qaadan jiray lacag aan aad u badneyn lacagtii waxay ku dadaashay kalkaaliso Florence intay u tagtay ilaa dadkii maamulka hayay in la iga dhaafo sababtoo ah waxaan ahaa nin qaxooti ah dadna aan haysan" ayuu yiri Maxamed Jaamac Maxamed oo sheekadiisa BBC-da la wadaagay.

Dib u raadintii kalkaalisadii caawisay kolkii xaalladu ku adkeyd

Aadumuhu isku mid maaha oo inta badan wax walba way ku kala duwanyihiin sida arrintaan oo kale oo ah in Maxamed Jaamac Maxamed aanu hilmaamin haweenaydii caawisay xilligii adkaa. Maxamed Jaamac wuxuu bilaabay inuu dib u raadiyo Florence Lintari kalkaalisadii ka howlgalaysay Cusbitalkii Siyellow ee u dhigatay abaalka quluubtiisu ay had iyo jeer ka ahaan waydo.