Paul Rusesabagina: Ninkii laga jilay filimka Hollywood-ka oo la ogaaday inuu yahay argagixiso

Saacad ka hor

Ku dhawaad 20 sano ka hor waxa uu sheegay in uu yahay nin caadi ah oo goob joog u ahaa xaalado aan caadi ahayn.

Sida uu sheegay Rusesabagina, oo isagu ah Hutu balse xaaskiisu ay ahayd Tusti, waxa uu maleyshiyaadka ka dhaadhiciyay in aysan leynin dadkii magangalyada kasoo raadsaday hoteelkii uu maamulayay, oo lagu magacaabi jiray Hotel Mille Collines.

Waxaa u suurtagashay in uu adeegsado dadkii uu yaqaanay ee saameynta badan lahaa, kuwaasoo qaarkood ay hoteelkiisa imaan jireen. Intaas waxaa sii dheereyd inuu lacag heystay, taasoo wax ku badbaadin karay.

Mid ka mid ah qoraallo uu taariikhdaas ka sameeyay ayuu ku sheegay in hoteelka ay isku gedaameen "boqollaal maleyshiyaad ah oo heystay fallaaro, baangado iyo qoryo hub ah" waxyar kaddib markii loo sheegay inuu ka baxo dhismaha.

"Hal saac gudaheed waxay ku noqon lahayd goob dil," ayuu yiri. Kaddib waxa uu qaatay telefoonkiisa, waxa uuna la xiriiray saraakiil sar sare oo uu garanayay, kuwaasoo mid ka mid ah uu amar ku bixiyay in weerarkaas la baajiyo.

Farriin muuqaal ah oo uu soo diray sanadkii 2018-kii ayuu ku sheegay in la gaaray "waqtigii waddo kasta loo mari lahaa in isbaddal laga sameeyo Rwanda". Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri: "Maadaama lagu guul darreystay dhammaan isku dayadii siyaasadeed, waxaa la joogaa xilligii aan adeegsan lahayn keudkeenna ugu dambeeya".

Hase yeeshee, garabkooda hubeysan, oo lagu magacaabo Dhaqdhaqaaqa Xoreynta Qaranka (FLN) ayaa lagu eedeeyay in ay weerarro ka fuliyeen Rwanda horaantii sanadkii 2018-kii.

Dowladda Rwanda, ee uu madaxweynaha ka yahay Paul Kagame, ayaa lagu yaqaannaa in ay gacan bir ah kula dhaqanto dadka mucaaradka ku ah.

Qaar ka mid ah dadka kasoo horjeeda siyaasaddiisa ayaa la dilay, halka qaarkoodna la isku dayay in la dilo, balse dowladdiisu had iyo jeer waxay beenisaa eedeymaha ku saabsan in ay ku lug leedahay ficilladaas.