Masai: Maxaad ka taqaana deeganka libaaxa iyo aadanaha ay sida nabadda ah ugu wada nool yihin

34 Daqiiqadood ka hor

Saitoti wuxuu dilay libaaxiisii ugu horreeyey isagoo 19 sano jir ah, wuxuuna ku dilay meel ciriiri ah oo geedo badan. Wuxuu sheegay in uu muddo gaadayay, ka dibna markii ay is arkeen, wuxuu waran dheer ku dhuftay ka horba inta uusan libaaxa ku soo boodin, sidaa ayuuna ku dhintay libaaxii.

Wax yar ka dib markii Saitoti xabsiga laga sii daayay, qaar ka mid ah lo'diisii ayaa la waayay. Isaga oo ku qanacsan in libaax cunay ayuu ka daba tagay, waxaa uuna biaabay in uu baadi-goobo laba libaax.

Isagoo raadinaya caddayn ah in libaaxu dilay lo'diisa. Saitoti wuxuu caloosha ka soo daadiyay libaaxa. Markii uu arkayna libaaxa calooshisa waxaa uu ku quus qaatay in uusan dilay uusanna cunin lo'diisa.

Sidaas awgeed Saitoti waxaa uu sheegay in dhawac culus nafsadiisa soo gaaray, waxaa uuna raggi la socday u sheegay in uu dilay xayawaan aan waxba galabsanin. Waxaa uu sheegay in dhaqanka Maasai uu yahay in markii libaaxa la dilo, la soo qaado madaxa iyo maqaarkiisa.