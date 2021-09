Taliban 'Ma aysan beddelin dharkooda, timahooda iyo garkooda, sidey ku beddelayaan fikirkooda?'

Saacad ka hor

20 sano ka dib, markii ugu horreysay ee Taliban ay qabsatay xukunka Afghanistan, waxaa hareeyay tacaddiyo ka dhan ah haweenka sida gowricid, in dhagax lagu dilo iyo in lagu qasbo inay xirtaan dhar waaweyn.

'Keni adeyg iyo nafhurid ayaa loo baahan yahay'

Waxay sheegtay inuu is beddelay dhaqanka xarunta warbaahinta ee Kabul iyo magaalada. Si xor ah martida ay wareysaneyso ugalama hadli karto arrimaha qaar. Si tadaxar leh ayay u xulataa erayada ay adeegsaneyso.

"Bil ama labo kaddib [Taliban] shuruuc cusub ayay noo soo saari doonaan. Waxaan u maleynayaa in aysan oggolaan doonin waxa aan dooneyno inaan sameyno. Way nagu adkeyn doonaan inaan xor ahaanno."

Sanadihii ka dambeeyay markii xukunka laga tuuray, waxaa la aasaasay dhowr telefishin iyo in ka badan 170 idaacadood.

Shirkii jaraa'id ee ay dhowaan qabteen, Taliban - oo haatan u talisa in ka badan 39 milyan oo qof - ayaa lagu sheegay in haweenka loo oggolaan doono inay shaqeeyaan ayna wax bartaan "iyadoo la raacayo shuruucda Islaamka".

Beheshta Arghand waxay ka baqeysaa inay adkaato in la noqdo weriye madax bannaan

Arghand ayaa ku laabatay shaqada iyadoo dareentay in ay u baahan tahay inay sii wadato shaqadeeda.

"Waxaan nafteyda u sheegay, soco... Waqti muhiim ah ayay u tahay haweenka Afghanistan. Balse waxaan is weydiiyaa sida Talibaan oo aan bedelin dharkooda, timahooda iyo garkooda, u bedeli karaan fikirkooda."

"Kuma sugnin xaalad fiican. Waynu ognahay in aysan u fiicneyn haweenka Afghanistan. Waa inay jiraan adkeysi iyo nafhurid iyadoo laga fekerayo jiilka soo socda."

'Ma ahan sida markii hore ee ay xukunka hayeen'

Dhaqtarad xanuunnada haweenka ah oo xarun caafimaad oo gaar ah leh kana shaqeysa isbitaalka Kabul ayaa BBC-da u sheegtay in shaqadeeda aysan saameyn ku yeelan xaaladda siyaasadeed.

"Saddex maalin kaddib ayaan shaqada imid. Xaaladda waa caadi," ayay tiri dhaqtaradda oo aan dooneyn in magaceeda la sheego.

Waxay sheegtay in Taliban ay ku dhawaaqeen in haweenka dhaqaatiirta ah ay ka sii shaqeyn karaan isbitaallada iyo xarumahooda gaarka ah.

Dhaqtaradda ayaa intaas ku dartay in meelaha qaar ay Taliban dadka ka codsanayaan inay shaqada ku laabtaan balse cabsi darteed aysan dad badan weli ku laaban.

"Dhaqaatiir iyo kalkaalisooyin badan ayaanan imaanin isbitaalka sababtoo ah way baqayeen kumana qanacsaneyn ballan qaadka Taliban."

Hay'adda arrimaha caafimaadka taranka ee Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dhammaan haweenka uurka leh iyo hooyooyinka da'yarta ah "ay xaq u leeyihiin inay helaan adeegyada naf badbaadinta ee dhalmada iyo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka".

"Ma ahayn sidoodii hore. Way ka yara roon yihiin marka loo eego berigii hore ee ay xilka hayeen."

'Haweenku kama mid aha ajandaha'

Farzhana Kochai ma hubto in Taliban ay dowladda cusub boos ka siin doonaan haweenka

Waxay sheegtay in dowlad ay haweenka ka maqan yihiin aysan beesha caalamka iyo bulshada rayidka u arkeynin inay mas'uuliyad qaadi karto.

"Annagu haween ahaan waa in aan nalaga saarin bulshada. Waa inaan sii wadnaa shaqadeenna oo aan ku jirnaa dowladda iyo meel walba oo aan dooneyno," ayey tiri.

Balse kuma faraxsana isbeddelka ay haatan aragtay, sida haween yar oo waddada jooga, inkastoo ay garwaaqsan tahay in haweenka qaar ay ku laabanayaan shaqada iyo waxbarashada.

"Balse haweenku bulsho ahaan, cilmu nafsi ahaan iyo siyaasad ahaanba way is beddeleen. Inteenna badan waan is qarineynaa. Xitaa ma isticmaali karno baraha bulshada, shaqooyinkeenna ma qabsan karno, kama bixi karno guryaheenna.