Awoodda hubka: Muxuu yahay hubka Niyukleerka qarsoon ee Shiinaha?

14 Daqiiqadood ka hor

Xigashada Sawirka, FAS / PLANET LAB INC

Gobolka Xianjiang, oo in ka badan 2,000 oo kiloomitir u jira Beijing, saynisyahannada Mareykanka ayaa ogaaday waxa ay rumeysan yihiin inuu yahay dadaal muhiim ah oo uu Shiinaha ku kordhinayo awooddiisa nukliyeerka.

Ururka Saynisyahannada Maraykanka ee (FAS) ayaa ku qiyaasay in dalka Shiinaha kaydin karo 120 gantaal oo nukliyeer ah.

"Siyaasadda Shiinaha ee ku aaddan hubka nukliyeerka waa lagu guul-darreystay in la shaaciyo macluumaadkeeda ku saabsan, marka waxaan ka war-qabnaa waa warbixinta ay diyaariyeen khubaro iyo saynisyahanno ka socda dalalka kale ee adduunka, gaar ahaan Mareykanka," ayuu raaciyay.

Xigashada Sawirka, FAS / PLANET LAB INC

Cabsida la qabo

Sida uu sheegay Zhang, tan iyo markii ugu horreysay ee tijaabadii bamka atomigga ee 1960-meeyadii, Beijing waxay sii waday in ay kaydiso hubka yaryar ee nukliyeerka, ilaa xad ka yar kuwa kale ee atamka, laakiin way qiratay jiritaanka hubkaas.

Laakiin khubarada waxay ka baqayaan in hoggaanka Shiinaha, oo hadda wada siyaasado adag oo caalami ah, uu sidoo kale doonayo inuu dalka ka dhigo mid ka mid wadamada ugu awoodda badan marka laga hadlayo nukliyeerka.

kobcinta awoodda

Muddo sanado ah, Beijing waxay wadday in ka badan 20 warshadood, si ay u kaydiso waxa ay ugu yeeraan DF-5s.

Si kastaba ha ahaatee, marka la eego qiimaynta imminka lagu hayo sawirrada dayax-gacmeedka, waxay u muuqataa in ay dhisi doonto in ka badan 10 jibaar.

Xigashada Sawirka, FAS / PLANET LAB INC

Kordhinta awoodda Shiinaha

"Wadamada sida Ruushka iyo Mareykanka way u fududaatay in ay yeeshaan hubka nukliyeerka si ay awooddooda u kordhiyaan, waxayna haysteen warshado quwadda nukliyeerka muddo dheer, laakiin si taa ka duwan Shiinaha, waxay bilaabeen in ay hubka niyukleerka ay sameystaan muddo tobannaan sano laga joogo," ayuu yiri.