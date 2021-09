Switzerland: Dalka dhex-dhexaadka ka ahaa arrimaha caalamka muddo 500 oo sano ah

10 Daqiiqadood ka hor

In kasta oo Switzerland ay tahay dal buuraley ah oo xiran, haddana juqraafiga ay ku leedahay bartamaha Yurub iyo dhex -dhexaadnimadeeda, waa arrinta siisay xasilloonida siyaasadeed ilaa ay ka mid noqoto waddamada ugu qanisan adduunka.

Qarniyo badan, Switzerland waxay ahayd waddan dhex-dhexaad ah taas oo macnaheedu yahay in aysan ka qayb-qaadan karin iska-horimaad hubaysan haddii aan la weerarin, waxayna u adeegsan kartaa oo keliya ciidamadeeda is-difaaca iyo amniga gudaha.

Maxay tahay sheekada dhexdhexaadnimada Switzerland?

Khubarada taariikhda ayaa sheegaya in Switzerland ay tahay dal taariikhda horyaalka difaac dhexe oo laga sameeyay gobol aan lahayn awood boqortooyo.

Casriyadii dhexe

Qarniyadii dhexe, dadka Swiss-ka aad bay uga fogaayeen dhex-dhexaadnimada iyo nabadda. In ka badan hal milyan oo calooshood u shaqeystayaal Swiss ah ayaa qarniyo badan ku dagaalamayay ciidamo shisheeye.

Waxaa la yaab leh, in askarta la amaahiyo dhammaan waddammadaas oo si isku mid ahna ay ahayd in tallaabadii ugu horreysay ee loo qaado taas oo ahayd dhex-dhexaadnimada Switzerland.

Dagaalkii Marignano

Taariikhyahannada ayaa sheegaya in marka laga hadlayo xididdada sheekada dhex-dhexaadnimada Switzerland ay tahay in dib loogu laabto guushii Faransiiska uu ka gaaray ciidankii Switzerland ee Dagaalkii Marignano, bishii Sebtember sannadkii 1515, intii lagu jiray ololihii ugu horreeyay ee Taliyaaniga uu hoggaaminayey ee Boqor Francis I ee Faransiiska.

Dagaalka wuxuu keenay in Faransiiska uu dib u qabsado Milan iyo gunaanadkii Heshiiskii Nabadda ee Geneva ee 7dii Nofembar 1515 ee dhex maray Faransiiska iyo isbahaysigii Switzerland.

Faransiiska ayaa si dirqi ah ugu adkaaday dagaalka, iyadoo ay jirtay in tira ahaan ciidamada Faransiiska ay aad u badnaayeen.

Boqorka Faransiiska, Francis I, wuxuu damacsanaa inuu qabsado Duchy of Milan, sidaas darteed wuxuu is bahaysi ka helay Venice, wuxuuna ka gudbay Alps, waxayna ciidamadii Faransiiska qabsadeen Novara, waxayna u jiheysteen dhanka Milan, oo ay ka difaaceen xulafadooda Switzerland.

Ka dib markii Switzerland ay la kulantay guuldarro iyo dhimasho aad u badan, dagaalkii Marignano, waxaa caddaatay in siyaasadaha fidinta ay kaliya horseedi doonaan burbur, islamarkana wixii xilligaasi ka dambeeyay, Switzerland waxay u janjeersatay dhanka nabadda.

Dhex-dhexaadnimada shuruucda caalamiga ah

Switzerland waxay si cad ugu dhawaaqday in ay dhexdhexaad tahay, sannadkii 1674.

Waxaa laga sameeyay in ka badan 3,000 oo degmo ama dowlado hoose, oo ku yaal 26 maamul-goboleed, oo 6 ka mid ah dhaqan ahaan loogu yeero demikantons (kala badh koontiyada).

Intaa waxaa dheer, Switzerland waxay bilowday in ay kaalin firfircoon oo sii kordheysa ku yeelato siyaasadaha caalamiga ah iyadoo sanado badan si wayn uga qeybqaadaneysay arrimaha bani'aadamnimada iyo xafiisyada caalamiga ah ee diblomaasiyadda ee loo arkayay in ay liddi ku yihiin dhex-dhexaadnimadeeda.

Xitaa in ay ka mid noqoto Qaramada Midoobay waxaa loo arkayay inay la jaanqaadi karto dhex-dhexaadnimadeeda. Waxay UN ka mid noqotay sannadkii 2002.

Dhoofinta hubka, tusaale ahaan, waa il dakhli oo muhiim u ah Switzerland, laakiin badanaa waxaa loo arkaa in ay tahay mid xadgudub ku ah dhex-dhexaadnimadeed.

Laga soo bilaabo 1953, Switzerland waxay ka qaybgashay ergooyin nabadeed, laakiin militariga Switzerland ayaa laga yaabaa in aysan ka qaybqaadanin dagaallada sababta oo ah waxay dhowreysaa dhex-dhexaadnimadeeda.

Su'aasha ah in loo oggolaan doono in ay is hubeeyaan si ay naftooda u difaacaan ayaa ahayd arrin taaganayd illaa aftidii 2001-dii.