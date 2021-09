Muxuu qabanayaa saldhigga wayn ee ciidamada badda ee ay Kenya ka furtay Lamu?

31 Daqiiqadood ka hor

Madaxwayne Kenyatta oo khudbad jeediyay markii uu saldhigani xarigga ka jaray ayaa sheegay in saldhigani uu muhiim u yahay madaxbanaanida Kenya iyo sugidda ammaanka xuduudaha.

Taliyaha militariga Kenya Janaraal Robert Kibocho ayaa dhankiisa sheegay in saldhigan uu taageero siin doono ciidamada Kenya ee ku sugan Kismaayo

Maxaa xilligan ku soo beegay xoojinta ciidamada badda Kenya?

Maxamed xaaji Dahqane oo ah sargaal howgab ka noqday ciidamada badda Kenya ayaa sheegay in sadeetameeyadii tirada iyo tayada ciidamada badda ee Kenya ay ahayd mid yar, balse imika la xoojiyay.

Waxaa uu sheegay in xilligii uu ka midka ahaa ciidamada badda ay haysteen maraakiib yaryar, balse imika ay ku howlgalaan maraakiib casri ah.

"1974 ilaa 1987-dii waqtigaas ciidan isk yar ayuu ahaa oo 3 ilaa far markab oo yaryar ku howlgala laakiin gadaashan intaan ka so baxay aad ayay u koradhay ciidamada badda Kenya maraakiib badan oo casri ah ayaa lagu soo kordhiyay," ayuu yiri Mr Maxamed Dhaqane.

Waxaa uu intaa ku daray in waxa xilligan ku soo beegay in la xoojiyo saldhiga Manda Bay ay tahay iyada oo la furi rabo dekadda Lamu oo ah mid aad u ballaaran loona baahan yahay in la sugo ammaanka aagaasi.