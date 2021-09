Maxaa kasoo kordhay heshiisiinta madaxweyne Farmaajo iyo Raysal Wasaare Rooble?

Warar soo baxayay saacadihii u dambeeyay ayaa muujinaya in ay guuldareysteen dadaalo lagu doonayay in lagu soo afjaro khilaafka u dhaxeeya madaxwayne Maxamed Cabdulahi Farmaajo iyo Raysal wasaare Maxamed Xuseen Rooble.

Muxuu salka ku hayaa khilaafka?

Safarkii Ra'iisul wasaaraha ee Kenya

Heshiisyada caalamiga ah

Bilowgii bishii August ee sannadkan, Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo saaray wareegto madaxweyne oo uu ku hakinayay in hay'adaha dowladda ay galaan heshiis ama is af-garad "taabanaya siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga dalka."

Markaasi ka dib ayaa waxaa dadka qaar oo siyaasadda u dhuun daloola sheegeen in marka la eego qoraalladii ka soo baxay dhinacyada raysal wasaaraha iyo madaxweynaha ay muuqdeen in khilaaf soo kala dhex galay madaweyen Farmaajo iyo raysal wasaare Rooble kaas oo la xiriira kala aragti duwanaan ay dad badan u arkaan in ay salka ku hayso awoodaha dastuuriga ah. Inkastoo Raysal Rooble gaashaanka u daruuray in jiri khilaaf u dhaxeeya isaga madaxweyne Farmaajo.