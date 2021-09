Covid-19: Ninkii sameeyay "daawadii riyada uu ku arkay ee coronavirus" oo xanuunka u geeriyooday

17 Daqiiqadood ka hor

Wadaad u dhashay dalka Sri Lanka oo soo saaray daawo uu ku sheegay in ay dadka ka difaaceyso xanuunka Covid-19 ayaa u geeriyoodya cudurka, sida ay xaqiijiyeen qoyskiisa.

Wuxuu sheegay in dawadan oo lagu shubo webiyada ay cirirbtiri karto xanuunka safmarka ah ee ka jira Sri Lanka iyo dalka deriska la ah ee Hindiya.

"Xusuustiisu way nagu dhex noolaa doontaa, wuxuu daaweeyay xanuunno badan," ayuu yiri Mr Rajapaksa.

Dowladda ayaa sheegtay in ilaa 12,000 oo qof ay xanuunka ugu dhinteen dalkaas, iyadoo in ka badan hal milyan oo kalena ay qaadeen fayraska, balse dhaqaatiirta ayaa sheegay in tirada dhimashada ay laba laab intaas ka badan karto.