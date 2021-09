Taaliban: Xukunnada dilka ah ayaa soo laaban doona.

32 Daqiiqadood ka hor

Taliyihii hore ee caanka ahaa ee bilayska diinta ee Taliban ayaa sheegay in ciqaab xad dhaaf ah sida dil iyo gacan goyn ay ka bilaaban doonaan Afghanistan.

Mullah Nooruddin Turabi, oo hadda mas'uul ka ah xabsiyada, ayaa AP News u sheegay in dadka oo gacmaha laga gooyo ay "lagama maarmaan u tahay amniga".

Wuxuu sheegay in ciqaabtan laga yaabo inaan lagu fulin meel fagaare ah, maaddaama dhaqaankaas uu ahaa mid ka jiray maamulkii hore ee Daalibaan 1990 -meeyadii.

Khamiistii, hay'adda Human Rights Watch waxay ka digtay in ururka Daalibaan ee gobolka Herat "ay baadi goobayan haween xilal sare dowladda kasoo qabtay iyo kuwo bulshada saameyn ku leh, iyagoo u diiday haweenka xorriyadda dhaqdhaqaaqa sida inay bannaanka uga baxaan guryahooda islamarkaasina ku soo rogay xeerar dhanka labiska ah oo khasab ah".

Bishii Ogosto, Amnesty International waxay sheegtay in dagaalyahannada Daalibaan ay ka dambeeyeen xasuuqii sagaal xubnood oo ka tirsan dadka laga tirada badan yahay ee Hazara.

Xoghayaha guud ee Amnesty Agnès Callamard ayaa xilligaasi sheegtay in "arxan-darrada" dilalka ay tahay " mid xusuusinaysa caalamka taariikhdii hore ee Daalibaan, kuwaas oo tilmaan argagax leh ka bixinaya waxa xukunka Daaliban uu u ekaan karo".

Maalmo ka hor inta aysan Daalibaan la wareegin Kabul, garsoore ka tirsan Daalibaan ee gobolka Balkh, kaas oo lagu magacaabo Xaaji Badrudiin, ayaa u sheegay weriyaha BBC -da Secunder Kermani in uu taageersan yahay sharciga diinta Islaamka.

"Shareecadeenna way caddahay, kuwa isu galmooda iyag oo aan guursan, gabar ama wiil, ciqaabtu waa 100 karbaash oo goob fagaare ah," ayuu yiri Badrudiin. "Laakiin qofka guursaday oo macsiyaystay, waa in dhagax lagu dilo ... Kuwa wax xado ama tuugada: haddii la caddeeyo, markaas iyaguna gacanta waa in laga gooyaa."