Afghanistan: Daalibaan oo amarro kusoo rogay goobaha lagu jarto timaha

37 Daqiiqadood ka hor

Amarradan waxay muujinayaan in kooxda ay dib usoo celisay xeerarkii adkaa xilliggii hore ay awoodda hayeen inkasta oo markii ay dhawaan qabsadeen Afghanistan ay sheegeen in xeerar dabacsan ay ku dhawaaqi doonaan marka ay xukuumadda soo dhisaan.

"Dagaalyahanada ayaa mar kasta inoo imaanaya, waxay inagu amrayaan in aan joojinno in dadka aan u gaabinno garka" ayuu yiri nin kamid ah dadka leh goobaha timaha lagu jarto ee Afghanistan.

Nin kale oo kamid ah dadka leh goobaha waaweyn ee timaha lagu jarto Afghanistan ayaa sheegay in uu soo wacay qof isku sheegayo in dowladda uu ka tirsan yahay oo ku amray in uu 'joojiyo qaababka ay timaha u jartaan Mareykanka ama in uu joojiyo gar xiriidda'