Suudaan ma waxay dib uga guranaysaa heshiiskii caadiyaynta xiriirka Israa'iil?

15 Daqiiqadood ka hor

Dowladda Suudaan ayaanan qaadin tallaabooyin muhiim ah oo ay ku caadiyaynayso xiriirka kala dhaxeeya Israa'iil tan iyo bishii Abriil markaas oo ay golaheeda wasiirrada meesha ka saareen qaadacaad muddo tobonnaan sanadood ah soo jirtay oo uu dalkaas ku dhaqmayay, wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa sidaasi ku sheegtay wareysi ay siisay barta internetka ee The National News.

"In Meesha laga saaro sharci qaadacayay Israa'iil kama dhigna inaynu ka baaraandegi doonno inaan Khartuum ka furno safaarad ay Israa'iil leedahay," ayey ku sii dartay.

Ms Mahdi ayaa sheegtay in baarlamaanka cusub, kaas oo aanan weli la dhisin, uu arrintaasi la tacaali doono.

Maryam Saadiq Al Mahdi ayaa sheegtay in baarlamaanka cusub uu go'aan ka gaari doono sida loo caadiyeen doono xiriirka lala yeelayo Israa'iil

Waxa ay intaasi ku dartay in hagaajinta xiriirka Israa'iil uu muhiim u ahaa horumarinta xiriirka Mareykanka, waxaana ay sheegtay in arrintaasi ay horseedday in Suudaan laga taageero inay ku biirto Hay'adda Ganacsiga Adduunka kaddib ku dhawaad labaatan sanadood oo ay ku guuldarraysanaysay inay hay'addaasi ku biirto.